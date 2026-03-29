俳優の伊藤かずえ（59）が28日、自身のインスタグラムを更新。庭の桃の木を公開した。【写真】「素敵なお写真」「色鮮やかでとてもきれい」伊藤かずえが披露した花びらをつけた庭の桃の木伊藤は「庭の桃の木に花が咲きました」と紹介し、青空の下、鮮やかなピンク色に色づいた桃の花を披露。「今年も実をつけるかな」と胸を躍らせた。この投稿には、「春ですねー」「色鮮やかでとてもきれい」「素敵なお写真」「モモはウメと