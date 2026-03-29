◇セ・リーグDeNA―ヤクルト（2026年3月29日横浜）DeNAの度会隆輝外野手（23）が29日のヤクルト戦（横浜）に「2番・左翼」で今季初のスタメン出場。初回に今季1号となる先制ソロを放った。0―0の初回1死、ヤクルト先発・高梨のフォークを捉え右翼席に突き刺すとガッツポーズ。球団を通じ「どんなボールが来てもしっかり振り切ろうと思っていました！初回からチームを勢いづけることができて良かったです」とコメントした