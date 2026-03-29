アニメ『プリキュア』シリーズの公式Xが更新され、都内で開催中の大型アニメイベント『アニメジャパン』にて『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアンサーが、『名探偵コナン』のコナン君と共演した映像が公開された。【写真】お馴染みの指さしポーズ！公開された『プリキュア』×『コナン』共演映像公式Xでは「名探偵の共演！？AnimeJapan2026の会場で気になる名探偵を発見！」とアニメのテーマソングが流