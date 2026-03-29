「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）阪神が二回の攻撃で２死球を受け、藤川監督がベンチを出て審判に声をかけるシーンがあった。東京ドームは騒然となった。巨人先発の山城が先頭の大山に対し、左ふくらはぎに死球をぶつけた。さらに１死後、伏見の左足にも死球を与えてしまった。直後に左翼席に阪神ファンから怒号が飛び、藤川監督ら阪神首脳陣がベンチを出た。そして指揮官は２本指を立てながら球審に何か言葉をかけて