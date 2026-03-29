テレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏は29日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。トランプ大統領のイラン攻撃をめぐる発言についてコメントした。アイドルグループ・ACEesのメンバー那須雄登（24）から「アメリカ、イランの主張が真っ向から対立して、歩み寄れるとは思えないのですが」との質問が出てきてMCの爆笑問題田中裕二が「よけいに溝が深まるような気もしますけれどもね。デーブさん、これ