29日の中京8R・大寒桜賞（芝2200メートル）はロックバンド「GLAY」のTERUが名付け親となった4番人気のテルヒコウ（牡3＝矢作、父コントレイル）が逃げ切りVを飾った。勝ち時計は2分14秒1。西村淳は「いいスタートでした。馬の状態もパーフェクト。自信を持って乗りました」と話した。