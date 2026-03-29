女子ゴルフの国内ツアー、アクサレディースは２９日、宮崎市のＵＭＫＣＣ（６５３９ヤード、パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位に２打差の５位で出た永峰咲希（３０）が通算１３アンダーで逆転優勝し、ツアー通算４勝目を挙げた。優勝賞金は１８００万円。