日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新コーナーのリポーターとして、ダンス&ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYAさん（22）と、ポップクリエーターのあさぎーにょさんが加入することが発表されました。2人は「買いたくなる・行きたくなるかも」をテーマに注目情報を届ける新コーナー『朝の流行チャージ買いドキッ!? ❤』のリポーターを務めます。MAZZELのNAOYAさんは、バラエティー番組での活躍に加え、ドラ