フジテレビ系「芸能界特技王決定戦ＴＥＰＰＥＮピアノ史上最高レベルの対決！今夜新スター誕生！？ＳＰ」（午後９時）が２８日に放送され、初優勝した元人気子役に多くの反響が寄せられている。芸能界ピアノＮｏ．１の座をかけ、熱いピアノバトルを繰り広げる同番組。東京芸大大学院に通うエリートらが参戦する中、頂点に立ったのは現役中学生でモデル・女優の野澤しおり（１４）。今回が小学５年から６度目の挑戦。人気バ