◆米大リーグガーディアンズ６―５マリナーズ＝延長１０回（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ガーディアンズの新人Ｃ・デローター外野手（２４）が、敵地のマリナーズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、延長１０回に４号アーチを放ってデビュー３試合連続の４本塁打を記録した。デビュー戦から３戦４発は、２０１６年Ｔ・ストーリー（ロッキーズ＝現レッドソックス）に次いで２人目。それまで４打数無安打