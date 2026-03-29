◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京Ｄ）阪神・大山悠輔内野手、伏見寅威捕手が、立て続けに巨人先発の山城から死球を受けた。２回先頭の大山は、２球目の１４４キロ直球が左足に直撃し、左翼スタンドは大ブーイング。１死後、伏見が１３２キロツーシームを足裏に受けると、ベンチから藤川監督が飛び出し、一時球場は騒然とした。