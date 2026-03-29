◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸―大阪桐蔭（２９日・甲子園）初の甲子園４強入りを果たした専大松戸（千葉）は、強豪・大阪桐蔭と激突。１点ビハインドで迎えた４回、同点に追いついた。２死走者なしから８番の柴田樹外野手（２年）が左翼線に三塁打を放ち、チャンスメーク。続く９番・長谷川大納外野手（３年）の打球は一塁に飛んだが、ヘッドスライディングして間一髪セーフ。一塁へのタイムリー内野安打となり、試