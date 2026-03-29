ＦＣ東京は２９日、府中市と調布市の子どもたちの交通事故防止を願い、新小学１年生を対象にＦＣ東京「オリジナルランドセルカバー」を寄贈することを発表した。府中市は今年からの寄贈で、調布市は昨年に引き続きの寄贈となる。府中市のランドセルカバーデザインには、ＦＣ東京チームマスコット「東京ドロンパ」と府中市の市民協働推進キャラクター「きょうちゃんどうちゃん」が、横断歩道を渡るデザインを採用。クラブは「