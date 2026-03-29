◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２９日・マツダスタジアム）広島の栗林良吏投手が５回まで完全投球を続けている。初回から豊富な球種を生かしたテンポのいい投球を見せ、直球も力強く５奪三振の快投だ。今季から先発転向した通算１３４セーブの元守護神。昨オフに新井監督が打診し、挑戦が決まっていた。