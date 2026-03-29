◆パ・リーグオリックス―楽天（２９日・京セラＤ大阪）楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が８安打、２四死球、４失点でＫＯ。プロ初先発で“洗礼”を浴びた。１回表に２点の援護を受けてマウンドに上がった右腕だったが、先頭の宗に左前打、広岡に右前打、西川に中前適時打を許し５球で１点を献上した。さらに太田に四球を与えなおも無死満塁のピンチから中川に適時打を浴びて逆転された。変化球でストラ