◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）「８番・遊撃」で今季初スタメンのソフトバンク・川瀬晃内野手が、２打席連続適時打で得点をもたらした。１点リードの３回２死一、二塁。第２打席に入ると、カウント１―１からチェンジアップを右前に運び、二塁走者・柳田が生還した。２点差に広げる貴重な一打だった。昨季までチームメートだった相手先発・有原から３回まで７安打を浴びせて５得点を奪っ