【モデルプレス＝2026/03/29】YouTuberの中町綾が3月28日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開した。【写真】25歳美女YouTuber「料理上手で憧れ」手作りお花見弁当披露◆中町綾、手作り弁当公開中町は「手作りのお弁当持ってお花見した休日」とコメントし、桜の花の下での自身の姿や愛犬の写真など花見ショットを複数枚投稿。卵焼き、ウインナー、アスパラガスのソテー、肉の炒め物のおかずと海苔が上に乗せられたご飯の手作