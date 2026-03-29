◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(29日、東京ドーム)阪神との開幕3戦目に挑んでいる巨人。試合前にはキッズジャビットとのほっこりするシーンがありました。ベンチでバットを手に準備を整えていた泉口友汰選手。すると背後にはキッズジャビットが近づき、その様子を見つめます。これに気付いた泉口選手は柔らかな笑顔で声をかける場面も。その後はキッズジャビットが泉口選手のタオルを取り出し、掲げながらエールを送りました。開