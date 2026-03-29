◇第98回選抜高校野球大会専大松戸―大阪桐蔭（2026年3月29日甲子園）専大松戸が執念で1―1と試合を振り出しに戻した。1点を追う4回、柴田の三塁打で、2死三塁の場面。長谷川の打球は一ゴロ。万事休すと思われたが、快足を飛ばして一塁へヘッドスライディング。内野安打となって同点に追いついた。チャンテ「エル・ティグレ」がアルプス席で鳴り響く中、初の決勝進出へ向けて執念を見せた。