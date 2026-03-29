◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース最終日（2026年3月29日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）首位と2打差の5位から出た永峰咲希（30＝ニトリ）が1イーグル、6バーディー、1ボギーの66をマークし、通算13アンダーで逆転優勝した。昨年8月の資生堂・JALレディース以来のツアー通算4勝目。前半をパープレーで終え、10番パー5で残り218ヤードから3Wで2オン。2メートルのパットを決めてイーグルを奪いエンジンがかかった