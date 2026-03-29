世界最古のサッカーのカップ戦「イングランド協会（ＦＡ）カップ」の優勝トロフィー展示が２９日、東京ドームで行われている。ドーム１階コンコース中央で、同日の巨人―阪神戦の７回裏終了まで。３月２７日〜４月５日にトロフィーが東京、大阪、静岡の３都市を巡る日本初のツアー中で、日本最古のプロ野球球団である巨人の本拠地でも展示が決まった。巨人の岸田行倫主将もトロフィーと対面。ツアー担当者に巨人のユニホーム