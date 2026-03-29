【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】引っ張られながら「極上タッチ」で決勝アシスト3月26日に21歳になったばかりの若きストライカーが、A代表デビュー戦でいきなり大仕事をやってのけた。途中出場したFW塩貝健人が、MF伊東純也の劇的な決勝ゴールをアシスト。そのポストプレーの正確さと状況判断の良さに、ファンから絶賛の声が相次いでいる。サッカー日本代表は