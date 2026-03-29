総務省が２月の衆院選の年齢別投票率（抽出調査）を集計した結果、２５〜３９歳の若い世代の投票率は２０２４年の前回衆院選と比べて５ポイント以上増加し、他の年代よりも上昇幅が大きかったことがわかった。衆院選全体の投票率は５６・２６％で、前回選（５３・８５％）から２・４１ポイント増だった。上昇幅が最も大きかったのは３０歳代後半（５２・４１％）で、前回選（４７・０２％）から５・３９ポイント増えた。次いで