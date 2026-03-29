◇セ・リーグ広島―中日（2026年3月29日マツダ）広島の栗林良吏投手（29）が29日の中日戦に先発し、5回まで完全投球を続けた。キャリア272試合目で初先発。中日・高橋宏との投げ合いとなったマウンドで、栗林は5回まで打者15人に対して完全投球。テンポよく56球で5三振を奪うなど、マウンドで仁王立ちした。5回1死から福永の打球は左翼に抜けようかという当たりとなったが、遊撃・勝田がジャンピングキャッチするなど