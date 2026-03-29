けさ、水戸市の県道で32歳の女性が乗用車にはねられ死亡しました。警察はひき逃げ事件として運転手から事情を聴いています。きょう午前5時ごろ、水戸市吉沢町の県道で「歩行者と車の接触事故で、女性がはね飛ばされた」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、近くに住む32歳の女性が車道で乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察官が通報からおよそ15分後に現場に駆けつけ、車の運転手から事情を