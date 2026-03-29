3月25日から27日にかけて、日本工学院八王子専門学校で『KAZU CUP 2026』が開催され、開志国際高校が3度目の優勝を果たした。 12回目の開催となった今大会は、日本全国の強豪男子16チームが参戦。4チーム1組で行われた予選リーグを全勝で突破した開志国際は、順位トーナメントでも山梨学院高校を87－71で破ると、全勝同士の対決となった桜丘高校との優勝決定戦も90－70で快勝した。3位