ロサンゼルス・レイカーズは3月28日（現地時間27日、日付は以下同）、ブルックリン・ネッツに勝利し今シーズンの戦績を48勝26敗とした。レブロン・ジェームズとルカ・ドンチッチというリーグを代表するスーパースターの活躍に加え、オースティン・リーブスのオフェンスやマーカス・スマートのディフェンスが効果的に機能しており、チームはシー