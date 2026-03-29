[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]2024年6月のミャンマー戦で日本代表デビューを果たし、この約2年間で国際Aマッチに出場するのは5試合目。スコットランド戦を終えたMF鈴木唯人(フライブルク)は「今までの代表戦の中では一番いい感覚が持てていると思う」と一定の手応えを口にした。鈴木は昨年6月のW杯最終予選オーストラリア戦(●0-1)、同9月のアメリカ戦(●0-2)に続き、3度目の先発出場。鈴木の言葉ど