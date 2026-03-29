3月28日（現地時間27日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでユタ・ジャズを135－129で下して5連勝とし、翌29日を終えてウェスタン・カンファレンス4位の47勝28敗とした。 ナゲッツはニコラ・ヨキッチがゲームハイの33得点15リバウンドに12アシストのトリプルダブル、ジャマール・マレーが31得点6リバウンドに両チーム最多の14アシス