開催：2026.3.29会場：Ｔモバイル・パーク結果：[マリナーズ] 5 - 6 [ガーディアンズ]MLBの試合が29日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとガーディアンズが対戦した。マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。2回裏、7番 ビクトル・ロブレス 6球目を打ってレフトへのタイム