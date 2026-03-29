◇MLB ドジャース3-2ダイヤモンドバックス(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)試合中、ヒヤッとする場面がありました。8回、ドジャースのムーキー・ベッツ選手の打席でアクシデントが発生。ダイヤモンドバックスのフアン・モリーヨ投手が投じた初球、98.1マイル(約158キロ)の直球が球審のマスクに直撃。バッテリー間のサイン違いなのか捕手がボールに反応が遅れた様子でした。アクシデント直後、捕手ジェームズ・マキャン選手が