元SKE48／AKB48の女優木〓ゆりあ（30）が29日、都内で、9年ぶりの写真集「アップデート中」（扶桑社）の発売記念記者会見を行った。撮影はベトナム・ハノイで行ったという。「過ごしやすい場所だったけどバイク（の数）がすごくて、信号がないので初日は道を渡るのが怖かったんですけど、3日目には慣れました」と笑った。帯コメントは、かつて番組で共演し「木〓推し」の、お笑いコンビブラックマヨネーズ小杉竜一に、たっての希望