◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）が「４番・一塁」で先発出場し、第１打席で先制の適時二塁打を放った。頼れる新４番がまた打った。０―０の初回２死二塁で高め１３０キロカットボールを逆らわずに逆方向へ。右中間を破るタイムリー二塁打で、プロ初登板初先発のドラフト３位・山城に先制点をおくり、「インコースに入ってきたボールに上手く対応でき