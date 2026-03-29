◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、今季２号ソロを放った。逆転を許した直後の３回、先頭で打席に入るとソフトバンクの先発スチュワートの初球、１５０キロの真っすぐを捉えた。右中間スタンドまで届く今季２号ソロ。１点差に迫る一発に「打ったのはストレート。こういう展開だったので、すぐに反撃したいと思って打席に入りました。まだまだ打ちますよ」と