◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２９日・横浜）ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が、初回に今季１号の先制ソロを放ち、本拠地を沸かせた。２番・左翼で今季初めてスタメン起用された度会は、初回１死無走者の第１打席で、カウント２―０からヤクルト・高梨のフォークをバットに乗せ、右翼席へ運んだ。前日までの２試合は代打で無安打だった度会は、今季初安打が殊勲の一発となり、「どんなボールが来てもしっかり振り切