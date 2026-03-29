◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、地元・宮崎市出身の永峰咲希（ニトリ）が１イーグル、６バーディー、２ボギーの６６をマーク。通算１３アンダーで逆転優勝し、ツアー４勝目を挙げた。優勝賞金１８００万円を獲得した。２打差５位で出た永峰は、後半の１０番パー５で残り２１８ヤードから３ウッドでピンそば２メートルに寄せ