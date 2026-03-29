中京１１Ｒ・高松宮記念・Ｇ１・馬トク激走馬＝レイピア１７番枠から内に入れずスローペースに苦しんだシルクロードステークスは２着。続くオーシャンステークスは２番枠からハイペースの流れを追い込んでの２着と、展開不問の走りを見せるタワーオブロンドン産駒。キャリア１７戦、１１着だった昨夏のキーンランドカップ以外は全て掲示板内と、とにかく崩れない。デビュー時から馬体重も大幅に増え、激しい気性の制御も馬具など