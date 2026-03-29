プロ野球が3月27日に開幕しました。球場へ足を運んだ人も多いのではないでしょうか。一方、例年、特定のチームや選手に対し「くたばれ」「バカヤロー」「下手くそ」といった過激なやじを飛ばすファンの姿も散見されます。【要注意】「えっ…」たった一言が“犯罪”に？これがプロ野球観戦で法的にアウトな“やじ”です！かつては“球場の華”とされたやじですが、SNSでの誹謗（ひぼう）中傷が厳罰化された今、球場での発言