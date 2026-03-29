マイケル・チャーチ氏が総括、伊東純也の得点シーンについて語った日本代表（FIFAランク19位）現地時間3月28日、グラスゴー・ハムデンパークでスコットランド代表（同38位）と対戦し、1-0で勝利した。かつてアジアサッカー連盟の機関紙「フットボール・アジア」の編集長やPAスポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ（W杯）を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏が、この試合を総括した。◇