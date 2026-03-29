記事ポイント2025年10月から2026年3月にかけて大阪市民から240件の春の想い出エピソードが集まりました。エピソードは編集部で再構成され、大阪市24区ごとのエッセイとしてホームページ上で公開されています。集荷・配送サービス付き屋内型トランクルーム「サブクロ」が企画し、春の記憶を言葉として残す取り組みです。 大阪市民から寄せられた「春のお別れシーズンの温かい想い出」が、240件のエピソードとしてまとまってい