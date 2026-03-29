◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(29日、ZOZOマリン)西武が犠牲フライで今季初の先制点を奪いました。西武は初回、3試合連続で1番起用の桑原将志選手がヒットで出塁します。さらに盗塁を試み2塁へヘッドスライディング。チャンスを作ると2番・長谷川信哉選手はフォアボール、1アウト後4番・林安可選手はデッドボールでランナーをためます。満塁となり5番・外崎修汰選手がセンターへ犠牲フライをあげ、待望の先制点をあげました。