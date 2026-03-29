◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー阪神(29日、東京ドーム)スタメンマスクをかぶっている岸田行倫選手が、ルーキーを救う好プレーを見せました。先発マウンドに上がっているのはドラフト3位ルーキーの山城京平投手。迎えた阪神の先頭打者、近本光司選手には10球粘られてのヒットで出塁を許します。続く中野拓夢選手の打席では、俊足の近本選手が盗塁を仕掛けるも、岸田選手が好プレー。見逃さず2塁へ送球し、近本選手をアウトとしました