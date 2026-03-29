中国北部にある山西省の太原市でビル火災があり、3人が死亡、23人がけがをしました。中国国営の新華社通信によりますと、28日、中国北部・山西省の太原市にあるビルで火災がありました。火災現場の映像には炎がビルの外壁を立ち上り、ときおり火の粉が下に落ちている様子が映っています。この火災で3人が死亡、9人の重傷者を含む23人がけがをしたということです。火災があった現場は、太原市内の繁華街でホテルや大型商業施設など