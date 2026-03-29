ユーチューバー・てんちむこと橋本甜歌（32）が29日、自身のインスタグラムを更新。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）との結婚発表に対する祝福に感謝し、現在の心境をつづった。2人は前日28日に三崎氏のインスタグラムに連名の文書を掲載。「いつも応援してくれている皆様へ私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と発表した。てんちむはこの