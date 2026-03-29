中京大中京戦で完投し、逢坂（右）と喜ぶ智弁学園・杉本＝甲子園智弁学園が逆転勝ちした。1点を追う六回2死一、三塁から馬場井の左前打で追い付き、八回は1死二塁から逢坂の右翼線二塁打で勝ち越した。先発の左腕杉本は七回を除く毎回、走者を背負いながら7安打1失点、137球で完投。140キロ台半ばの速球と変化球で8三振を奪った。中京大中京は三回1死三塁から神達の中犠飛で先制。先発で右腕の安藤が5回を3安打無失点とした