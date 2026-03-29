◇パ・リーグロッテ―西武（2026年3月29日ZOZOマリンスタジアム）開幕から2連敗中とここまで白星のない西武が、3試合目にして初めて先制した。初回、先頭打者の桑原がロッテ先発・小島の初球を打って中前打。続く長谷川の4球目にはすかさず二盗を決めた。さらに長谷川が四球、林安可（リンアンクー）が死球で1死満塁となり、5番・外崎が先制の中犠飛を放った。その後にも2死満塁としたが、新助っ人のカナリオは空振