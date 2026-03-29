「ソフトバンク−日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）日本ハム・清宮幸太郎内野手が三回、２試合ぶりの２号ソロを放った。開幕戦の１打席目で本塁打を放っていた清宮幸。この日も三回にスチュワートから右中間席へ運ぶソロを放った。先発・有原が二回までに４失点と苦しむ中で、１点差に迫った。チームは３試合目で７本塁打。開幕から２連敗を喫したが、ハイペースで本塁打を量産している。