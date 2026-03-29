テーマは「日本の四季」成田空港を運営するNAA（成田国際空港）は2026年3月26日、第1ターミナル中央ビル5階（展望デッキ含む）をリニューアルし、4月9日に「SHIKISAI GARDEN -Seasonal colors-」としてオープンすると発表しました。第1ターミナルの展望デッキは、2025年4月に全面閉鎖。解放は1年ぶりのことです。【画像】えっ…これが激変の「成田空港の新展望デッキ」全貌です新エリアは「日本の文化と精神性を育む豊かな水と