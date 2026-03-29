ルフトハンザ・ドイツ航空は、ファーストクラスでヴーヴ・クリコの「ラ・グランダム」を、3月29日から提供する。すべての長距離路線で、シャンパンのローテーションセレクションに加えて提供する。「ラ・グランダム」は、ピノ・ノワールとシャルドネをブレンドしたシャンパンで、ライムやユズといった柑橘系の香りに加え、白桃や洋梨の風味が感じられ、酸味や複雑さが心地よく調和した、力強く豊かな味わいが広がるという。全クラ