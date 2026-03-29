全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢のラーメン店『一龍』です。黄金スープは健在、シモキタの名店が帰ってきた！建物の老朽化に伴い、2025年11月17日に移転リニューアルオープン。鶏の旨みたっぷりの黄金に輝くスープは健在だ。カエシの醤油が合わさった芳醇な味わいを中太のちぢれ麺が絡めとる。そして、原点である敦賀ラーメン特有の紅生姜と食べれば酸味がプラ